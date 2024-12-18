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        Akıncılar'da Yerli Malı Haftası kutlandı

        Sivas'ın Akıncılar ilçesinde Yerli Malı Haftası​​​​​​​ çeşitli etkinliklerle kutlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.12.2024 - 11:38 Güncelleme: 18.12.2024 - 11:45
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        Akıncılar'da Yerli Malı Haftası kutlandı
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        Sivas'ın Akıncılar ilçesinde Yerli Malı Haftası​​​​​​​ çeşitli etkinliklerle kutlandı.

        Etkinlikler kapsamında Akıncılar Belediye Başkanı Murat Sevinç, öğrencilerle bir araya geldi.

        Daha sonra öğrencileri Akıncılar Belediyesine ait yöresel üretim tesisine davet eden Sevinç, burada üretimi yapılan ilçeye özgü kavunlu kahveyi anlattı.

        Tesiste üretilen ürünler hakkında öğrencilere bilgi veren Sevinç, yerli malının önemine vurgu yaptı.

        Öğrencilere tesiste üretilen ürünlerden hediye eden Sevinç, yerli malı tüketilmesi hakkında tavsiyede bulundu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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