Sivas'ta seyir halindeki otomobil yandı

Aracı park eden sürücünün ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri yönlendirildi.

Seyir halindeki 58 ACE 982 plakalı otomobil, Sivas-Kayseri kara yolu Taşlıdere mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle yanmaya başladı.

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