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        Sivas'tan Suriye'ye yardım tırı gönderildi

        İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Sivas Şubesince toplanan gıda malzemeleri yüklü tır, Suriye'ye uğurlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.01.2025 - 17:33 Güncelleme: 01.01.2025 - 17:33
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        Sivas'tan Suriye'ye yardım tırı gönderildi
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        İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Sivas Şubesince toplanan gıda malzemeleri yüklü tır, Suriye'ye uğurlandı.

        Suriye'de zor şartlar altında yaşayan ihtiyaç sahipleri için harekete geçen İHH Sivas İnsani Yardım Derneği, hayırseverlerin desteğiyle 500 çuval un temin etti.

        Tıra yüklenen 500 çuval un, Cumhuriyet Meydanı'nda edilen duanın ardından Suriye'ye doğru yola çıktı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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