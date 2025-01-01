Sivas'tan Suriye'ye yardım tırı gönderildi

Suriye'de zor şartlar altında yaşayan ihtiyaç sahipleri için harekete geçen İHH Sivas İnsani Yardım Derneği, hayırseverlerin desteğiyle 500 çuval un temin etti.

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