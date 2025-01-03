Ulaş'ta Sakal-ı Şerif ziyarete açıldı
Sivas'ın Ulaş ilçesinde Regaip Kandili dolayısıyla düzenlenen programda Sakal-ı Şerif ziyarete açıldı.
Sivas'ın Ulaş ilçesinde Regaip Kandili dolayısıyla düzenlenen programda Sakal-ı Şerif ziyarete açıldı.
Ulaş Merkez Cami'nde gerçekleştirilen programda, Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından Mevlid-i Şerif ve ilahiler okundu.
Salavatlar getiren cami cemaati Sakal-ı Şerif’i ziyaret etti.
Programa Ulaş Belediye Başkanı Turan İlbey, İlçe Müftüsü Mehmet Zahid İçli ve vatandaşlar katıldı.
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