Sivassporlu futbolcu Jan Bieganski'nin acı günü

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Net Global Sivasspor'da defans oyuncusu Jan Bieganski'nin ağabeyi vefat etti.

Kırmızı-beyazlı kulüp, Polonyalı futbolcunun vefat eden ağabeyi için başsağlığı mesajı yayımladı.

Mesajda, "Futbolcumuz Jan Bieganski'nin ağabeyi Aleksander Bieganski'nin vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Jan Bieganski'nin acısını yürekten paylaşıyor, başta Bieganski ailesi olmak üzere tüm yakınlarına ve sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyoruz." ifadesine yer verildi.