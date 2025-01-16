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        Sivasspor, Trabzonspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

        Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında 20 Ocak Pazartesi günü deplasmanda Trabzonspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.01.2025 - 15:06 Güncelleme: 16.01.2025 - 15:06
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        Sivasspor, Trabzonspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
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        Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında 20 Ocak Pazartesi günü deplasmanda Trabzonspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

        Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. İdman, taktik programların uygulanmasıyla sona erdi.

        Sivasspor Kulübü Başkanı Bahattin Eken de antrenmanın bir bölümünü takip etti.

        Sivasspor, hazırlıklarına yarın devam edecek.

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