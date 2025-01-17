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        Sivas'ın Suşehri ilçesinde vaşak görüldü

        Türkiye'de nesli tükenen hayvanlar listesinde yer alan vaşak, Sivas'ın Suşehri ilçesinde bir mahallede görüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.01.2025 - 11:07 Güncelleme: 17.01.2025 - 11:11
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        Sivas'ın Suşehri ilçesinde vaşak görüldü
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        Türkiye’de nesli tükenen hayvanlar listesinde yer alan vaşak, Sivas'ın Suşehri ilçesinde bir mahallede görüldü.

        Kemalpaşa Mahallesinde yaşayan Volkan Karadağ, evinin balkonunda dinlenirken evlerinin önünden geçen vaşağı gördü.

        Karadağ, ilçe merkezinde ilk defa vaşak gördüklerini, bu duruma çok sevindiklerini belirtti.

        Vaşak daha sonra gecenin karanığında bölgeden ayrıldı.

        Karadağ, gece olmasından dolayı görüntüyü net çekemediğini söyledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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