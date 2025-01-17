Gemerek'te öğrenciler karne heyecanı yaşadı
Sivas'ın Gemerek ilçesinde 2 bin 725 öğrenci, karnelerini alarak yarıyıl tatiline girdi.
Sivas'ın Gemerek ilçesinde 2 bin 725 öğrenci, karnelerini alarak yarıyıl tatiline girdi.
Gemerek İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce Özel İdare İlkokulu'nda karne töreni düzenlendi.
Kaymakam Enes Burak Koca ve beraberindekiler, öğrencilere karnelerini dağıttı.
Koca, bir süre sohbet ettiği öğrenciler ve velilere tavsiyelerde bulundu.
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