Sivas merkezli dolandırıcılık operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı

Sivas merkezli olarak bu kent ile Osmaniye, Şanlıurfa ve Samsun'da düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda 4 zanlı yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık ve Hırsızlık Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, Sivas'ın Suşehri ilçesindeki vatandaşları cep telefonuyla arayıp kendilerini polis, cumhuriyet savcısı, Milli İstihbarat Teşkilatı görevlisi olarak tanıtarak dolandıran şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Sivas, Kastamonu ve Osmaniye'de yaşayan 10 kişiyi telefonla arayan zanlıların, "Adınız terör örgütü soruşturmasına karıştı" ve "FETÖ, kimlik bilgilerinizi kullanarak para topluyor" gibi yalanlarla vatandaşları kandırdığı, paniğe kapılan kişilerin ise yaklaşık 2 milyon 400 bin liralık para ve ziynet eşyalarını şüphelilere verdikleri tespit edildi.

Polis ekipleri yaklaşık 3 ay süren teknik ve fiziki takip sonucu zanlılar M.P. (31), N.K. (19), Ö.A. (27) ve A.Ç'yi (36) Osmaniye, Şanlıurfa ve Samsun'da düzenlenen operasyonda gözaltına aldı.

Sivas'a getirilen şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından Suşehri Adliyesi'ne sevk edildi.