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        Şarkışla Canlı Hayvan Pazarı şap hastalığı tedbirleri kapsamında geçici olarak kapatıldı

        Sivas'ın Şarkışla ilçesindeki canlı hayvan pazarı, şap hastalığı tedbirleri kapsamında geçici olarak kapatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.02.2025 - 19:12 Güncelleme: 04.02.2025 - 19:12
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        Şarkışla Canlı Hayvan Pazarı şap hastalığı tedbirleri kapsamında geçici olarak kapatıldı
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        Sivas'ın Şarkışla ilçesindeki canlı hayvan pazarı, şap hastalığı tedbirleri kapsamında geçici olarak kapatıldı.

        Şarkışla Kaymakamlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, her hafta cumartesi günü kurulan ve Türkiye'nin en büyük hayvan pazarlarından olan Şarkışla Canlı Hayvan Pazarı'nın şap hastalığı tedbirleri kapsamında geçici olarak kapatıldığı belirtildi.

        Hayvan ticareti için ilçeye gelen vatandaşların mağduriyet yaşamamaları için güncel duyuruları takip etmeleri istenilen açıklamada, "Hayvan Sağlığı ve Zabıta Komisyonu toplantısı kararı neticesinde, komşu il ve ilçelerde görülen şap hastalığı nedeniyle Şarkışla Hayvan Pazarı'nın ikinci bir emre kadar kapatılması kararı alınmıştır." ifadesi kullanıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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