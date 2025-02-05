Sivas'ta kar ve tipi nedeniyle 230 köy yolu ulaşıma kapandı
Sivas'ta etkili olan kar ve tipi nedeniyle 230 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.
Sivas'ta etkili olan kar ve tipi nedeniyle 230 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.
İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre, il genelinde ulaşıma kapanan 230 köy yolunda ekiplerin çalışması sürüyor.
Yol açma çalışmalarında hastalık, doğum ve vefat gibi vakaların görüldüğü yerlere öncelik veriliyor.
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