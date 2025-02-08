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        Sivas'ta müstakil evde çıkan yangın söndürüldü

        Sivas'ta müstakil evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.02.2025 - 14:04 Güncelleme: 08.02.2025 - 14:04
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        Sivas'ta müstakil evde çıkan yangın söndürüldü
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        Sivas'ta müstakil evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Altuntabak Mahallesi 7. Sokak'taki müstakil evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sivas Belediyesi itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatte söndürdüğü yangında, ev kullanılamaz hale geldi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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