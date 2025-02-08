Sivas'ta müstakil evde çıkan yangın söndürüldü
Sivas'ta müstakil evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Sivas'ta müstakil evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Altuntabak Mahallesi 7. Sokak'taki müstakil evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Sivas Belediyesi itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatte söndürdüğü yangında, ev kullanılamaz hale geldi.
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