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        Zara Ziraat Odası Başkanı Şimşek, ilçedeki köyleri ziyaret etti

        Sivas'ın Zara ilçesinde Ziraat Odası Başkanı Zeki Şimşek, köy ziyaretleri yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.02.2025 - 12:55 Güncelleme: 09.02.2025 - 12:56
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        Zara Ziraat Odası Başkanı Şimşek, ilçedeki köyleri ziyaret etti
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        Sivas'ın Zara ilçesinde Ziraat Odası Başkanı Zeki Şimşek, köy ziyaretleri yaptı.

        Karacahisar, Kuşçu, Ilıca, Gümüşçevre, Yapak, Burhaniye, Kurucaabat, Çatören, Ütük, Eymir ve Kavasbaşı köylerini ziyaret eden Şimşek, muhtarlar ve üreticilere "Kırsalda Bereket, Hayvancılığa Destek Projesi" ile "Üretim Planlaması ve Yeni Destekleme Modeli" hakkında bilgilendirmede bulundu.

        Şimşek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2019 yılından bu yana oda meclis toplantılarının köylere taşınması, köy ziyaretleri, ve bilgilendirme toplantılarının devam ettiğini söyledi.

        Eğitim ve kurslar düzenlediklerini, çiftçileri ziyaret ederek emeklerine ve mücadelelerine destek vermeye çalıştıklarını belirten Şimşek, "Bu kapsamda bu yıl ilk programımızı gerçekleştirerek 11 köyümüzü ziyaret ettik. Tarım ve Orman Bakanlığımızın hayvancılık sektörünü desteklemek ve kırsaldaki aile işletmelerini güçlendirmek amacıyla açıkladığı projeler hakkında çiftçilerimize bilgilendirmelerde bulunduk." dedi.

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