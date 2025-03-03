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        Sivas merkezli uyuşturucu operasyonunda 7 zanlı tutuklandı

        Sivas merkezli 2 ilde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 9 şüpheliden 7'si tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.03.2025 - 16:28 Güncelleme: 03.03.2025 - 16:38
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        Sivas merkezli uyuşturucu operasyonunda 7 zanlı tutuklandı
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        Sivas merkezli 2 ilde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 9 şüpheliden 7'si tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu kullanımı ve ticaretinin önlenmesi kapsamında çalışma yaptı.

        Ekiplerin teknik ve fiziki takip çalışmaları sonucu uyuşturucu madde ticareti yaptıkları tespit edilen şüphelilerden 6'sı Sivas'ta, 3'ü İzmir'de yakalandı.

        Adreslerde yapılan aramada, 53,7 gram sentetik uyuşturucu, 26 sentetik uyuşturucu hap, 3 uyuşturucu madde kullanma aparatı, 2 rulo halinde uyuşturucu madde sarımında kullanılan folyo ve hassas terazi ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 9 zanlıdan 1'i emniyetteki işlemlerinin ardından salıverildi.

        Adliyeye sevk edilen 8 zanlıdan 7'si çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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