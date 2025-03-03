Sivas merkezli uyuşturucu operasyonunda 7 zanlı tutuklandı
Sivas merkezli 2 ilde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 9 şüpheliden 7'si tutuklandı.
Sivas merkezli 2 ilde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 9 şüpheliden 7'si tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu kullanımı ve ticaretinin önlenmesi kapsamında çalışma yaptı.
Ekiplerin teknik ve fiziki takip çalışmaları sonucu uyuşturucu madde ticareti yaptıkları tespit edilen şüphelilerden 6'sı Sivas'ta, 3'ü İzmir'de yakalandı.
Adreslerde yapılan aramada, 53,7 gram sentetik uyuşturucu, 26 sentetik uyuşturucu hap, 3 uyuşturucu madde kullanma aparatı, 2 rulo halinde uyuşturucu madde sarımında kullanılan folyo ve hassas terazi ele geçirildi.
Gözaltına alınan 9 zanlıdan 1'i emniyetteki işlemlerinin ardından salıverildi.
Adliyeye sevk edilen 8 zanlıdan 7'si çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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