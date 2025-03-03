Sivas merkezli uyuşturucu operasyonunda 7 zanlı tutuklandı

Adreslerde yapılan aramada, 53,7 gram sentetik uyuşturucu, 26 sentetik uyuşturucu hap, 3 uyuşturucu madde kullanma aparatı, 2 rulo halinde uyuşturucu madde sarımında kullanılan folyo ve hassas terazi ele geçirildi.

Ekiplerin teknik ve fiziki takip çalışmaları sonucu uyuşturucu madde ticareti yaptıkları tespit edilen şüphelilerden 6'sı Sivas'ta, 3'ü İzmir'de yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu kullanımı ve ticaretinin önlenmesi kapsamında çalışma yaptı.

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