Sivas'ta "Antre" ve "Benim Küçük Yıldızım" adlı oyunlar sahnelenecek

Sivas Devlet Tiyatrosu (SDT) "Antre" ve "Benim Küçük Yıldızım" adlı tiyatro oyunlarını seyirciyle buluşturacak.

Özlem Saraç'ın kaleme aldığı, Elif Yalçın'ın yönettiği "Antre" adlı oyunun proje danışmanlığını Ebru Nil Aydın yapıyor.

Oyun, bugün, yarın ve 8 Mart Cumartesi günü saat 20.30'da Atatürk Kültür Merkezi Sahnesi'nde tiyatroseverlerle buluşacak.

Oyunda, Mesut Elbay, Mekselina Düğdü, Hülya Keli, Özge Tepe, Muhammed Özkan, Mücahit Boyraz, Muammer Çağatay Keser ve Elif Yalçın rol alıyor.

Güneşli güzel bir günde şehrin kalabalığında kendini arayan bir kadının hikayesinin anlatıldığı oyunda, birbirini tanımayan insanların hayatlarının apartman antresinde kesişmesi konu ediliyor.

SDT, çocuklar için ise "Benim Küçük Yıldızım"ı sahneleyecek.

Cengiz Özek'in yazıp yönettiği oyun, 9 Mart Pazar günü saat 14.00'te Atatürk Kültür Merkezi Sahnesi'nde perdelerini açacak.

Oyunda, Hacivat ve Karagöz'ün küçük bir yıldızın peşinden koşarken yeni dostlar edinmesi ve türlü maceralar yaşaması anlatılıyor.