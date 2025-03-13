Sivasspor, Hatayspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Kulüpten yapılan açıklamaya göre kulüp tesislerinde teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma koşusuyla başladı. Ardından 5'e 2 pas çalışması yapan kırmızı-beyazlı ekip, taktik maçla idmanı tamamladı.

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında deplasmanda Atakaş Hatayspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

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