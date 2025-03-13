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        Sivasspor, Hatayspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

        Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında deplasmanda Atakaş Hatayspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.03.2025 - 18:26 Güncelleme: 13.03.2025 - 18:36
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        Sivasspor, Hatayspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
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        Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında deplasmanda Atakaş Hatayspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

        Kulüpten yapılan açıklamaya göre kulüp tesislerinde teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma koşusuyla başladı. Ardından 5'e 2 pas çalışması yapan kırmızı-beyazlı ekip, taktik maçla idmanı tamamladı.

        Sivasspor, yarın yapacağı antrenmanın ardından Mersin'e gidecek.

        Atakaş Hatayspor ile Net Global Sivasspor, 16 Mart Pazar günü saat 16.00'da Mersin Stadı'nda karşılaşacak.

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