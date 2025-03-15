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        Akıncılar ilçesinde 14 Mart Tıp Bayramı kutlandı

        Akıncılar Belediye Başkanı Murat Sevinç ve Ulaş İlçe Müftüsü Mehmet Zahid İçli, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla Akıncılar Devlet Hastanesi'ni ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.03.2025 - 10:39 Güncelleme: 15.03.2025 - 10:54
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        Akıncılar ilçesinde 14 Mart Tıp Bayramı kutlandı
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        Akıncılar Belediye Başkanı Murat Sevinç ve Ulaş İlçe Müftüsü Mehmet Zahid İçli, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla Akıncılar Devlet Hastanesi'ni ziyaret etti.

        Sağlık çalışanlarının gününü kutlayan ve çeşitli hediyeler veren Sevinç, sağlık hizmetlerinin toplum için hayati önem taşıdığını belirtti.

        İlçe Müftüsü İçli ve beraberindekiler de hastanede görev yapan doktor ve sağlık çalışanlarıyla bir araya gelerek, bayramlarını kutladı.

        İçli, konuşmasında, büyük bir fedakarlıkla ülkenin ve ilçenin sağlığı için canla başla çalışan tüm sağlık çalışanlarının bayramlarını kutladıklarını belirtti.

        İçli, doktor ve sağlık çalışanlarına, "Kur'an Yolu Meali" kitabı hediye etti.

        Sağlık çalışanları da ziyaretlerinden dolayı İçli ve beraberindekilere teşekkür etti.

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