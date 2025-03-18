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        Sivas'ta Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110. yıl dönümü kutlandı

        Sivas'ın Gemerek, Ulaş, Akıncılar, Şarkışla ve Zara ilçelerinde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.03.2025 - 13:20 Güncelleme: 18.03.2025 - 13:20
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        Sivas'ta Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110. yıl dönümü kutlandı
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        Sivas'ın Gemerek, Ulaş, Akıncılar, Şarkışla ve Zara ilçelerinde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

        Gemerek Kaymakamı Enes Burak Koca ve ilçe protokolü, Hükümet Konağı önündeki törende Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

        Gemerek Konferans Salonu'nda devam eden etkinliklerde, günün anlam ve önemini belirten konuşmalar yapıldı.

        Öğrencilerin şiirler okuduğu programda, kahramanlık türküleri seslendirildi.

        - Ulaş

        Hükümet Konağı bahçesinde düzenlenen törende, Kaymakam Esad Mücahit Eskimez ve Belediye Başkanı Turan İlbey tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

        Ulaş Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde devam eden programda, 12. sınıf öğrencisi Emine Akbulut günün anlam ve önlemini belirten konuşmayı yaptı.

        Öğrencilerin şiirler okuduğu, Çanakkale ile ilgili oyunların sergilendiği, müzik dinletisinin yer aldığı programda, resim yarışmasında dereceye giren öğrencilere çeşitli hediyeler verildi.

        Programa İlçe Jandarma Bölük Komutanı Teğmen Necati Altınok, İlçe Emniyet Amiri Başkomiser Yavuz Yılmaz, İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Serhat Duman, kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri, vatandaşlar, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

        - Akıncılar

        Akıncılar ilçesindeki tören, Kaymakam Musa Türkmen ve Belediye Başkanı Murat Sevinç'in Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasıyla başladı.

        Türkmen ve beraberindekiler, daha sonra şehitliği ziyaret ederek şehit mezarlarına karanfil bırakıp dua okudu.

        Programa ilçe protokolü, şehit yakınları, gaziler ve vatandaşlar katıldı.

        - Şarkışla

        Şarkışla Garnizon Şehitliği'ndeki programda, Kaymakam Samet Öztürk, Garnizon Komutanı Piyade Binbaşı Kenan Eker ve Belediye Başkanı Kasım Gültekin Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

        Öztürk ve ilçe protokolü, şehitlerin mezarına karanfil bırakarak dua etti.

        Aşık Veysel Gençlik ve Kültür Merkezi'nde devam eden programda, Şarkışla Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri şiirler okudu, tiyatro gösterisi sundu, türküler seslendirdi.

        Törene ilçe protokolü, gaziler, şehit aileleri ve vatandaşlar katıldı.

        - Zara

        Zara Şehitliği'nde düzenlenen tören, çelenk sunulmasıyla başladı.

        İlçe Müftüsü Yunus Güleç tarafından okunan duanın ardından ilçe protokolü şehit mezarlarını ziyaret ederek karanfil bırakıp dua etti.

        Zara Mehmet Habib Soluk Fen Lisesi Konferans Salonu'nda düzenlenen programda, öğretmenler ve öğrencilerin hazırladıkları gösteriler sunuldu, şiirler okundu.

        Programa Kaymakam Enes Emircan Buyuran, Belediye Başkanı Fatih Çelik, ilçe protokolü ile öğretmen ve öğrenciler katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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