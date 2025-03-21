AK Parti TBMM Grup Başkanı Güler, Sivas'ta partisinin iftar programında konuştu:

AK Parti TBMM Grup Başkanı Abdullah Güler, "Ülkemizin kardeşlik iklimini bozmaya yönelik girişimler var. Bunları görüyor ve takip ediyoruz. Gözümüz üstlerinde, asla fırsat vermeyeceğiz." dedi.

Güler, AK Parti Sivas İl Başkanlığı tarafından bir düğün salonunda düzenlenen iftar programına katıldı.

Ramazan ayını huzur ve rahmet iklimi altında bugüne kadar geçirdiklerini aktaran Güler, "Ancak görüyoruz ki son günlerde ülkemizin huzur iklimini, kardeşlik iklimini bozmaya yönelik girişimler var. Bunları görüyor ve takip ediyoruz. Gözümüz üstlerinde, asla fırsat vermeyeceğiz." dedi.

Güler, kardeşlik hukuku çerçevesinde bugüne kadar yaşadıklarını belirterek, şöyle konuştu:

"86 milyon kardeşimizle beraber, omuz omuza ülkemizi yarınlara çok daha güçlü ve kalkınmış bir ülke olarak taşıyoruz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde bu coğrafyada, Orta Doğu'da, Balkanlar'da, Orta Asya'da sesimizi çok daha güçlü kılacak çalışmaları ortaya koymaya gayret edeceğiz. Birlik ruhu içerisinde, yorulmadan, asla vazgeçmeden bu kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz. Biz ülkemizin kardeşliğine, birliğine, beraberliğine herhangi bir şekilde geçmişte olduğu gibi bu ülkeye bir şekilde pusu kurmaya çalışanlara, kardeşlik hukukuna bozmaya çalışanlara karşı dikkatliyiz."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde terörsüz Türkiye hedefine ulaşmaya çalıştıklarını dile getiren Güler, "Büyük azim ve kararlılıkla net bir çağrı yapıldı. Terör bitecek, silahlar gömülecek ve PKK terör örgütü de kendini feshedecek. Bu kararlılıkla dün olduğu gibi bugün de Cumhurbaşkanımızın yanında dimdik ve omuz omuza durmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

İftar programında Genel Başkan Yardımcısı Sevilay Tuncer, AK Parti Sivas Milletvekilleri Hakan Aksu ve Rukiye Toy, ilçe belediye başkanları, eski belediye başkanları ve partililer katıldı.