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        Sivasspor-Adana Demirspor maçının biletleri satışa çıkarıldı

        Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Net Global Sivasspor ile Adana Demirspor arasında oynanacak karşılaşmanın biletleri satışa sunuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.03.2025 - 14:53 Güncelleme: 25.03.2025 - 14:53
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        Sivasspor-Adana Demirspor maçının biletleri satışa çıkarıldı
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        Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Net Global Sivasspor ile Adana Demirspor arasında oynanacak karşılaşmanın biletleri satışa sunuldu.

        Sivasspor'dan yapılan açıklamaya göre, 29 Mart Cumartesi günü saat 13.30'da BG Grup 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak maçın bilet fiyatlarında indirim yapıldı.

        VIP alt 158 lira, maraton alt ve üst tribün 58 lira, güney alt ve üst ile Şeyda Yılmaz kadın tribünü 58 lira, misafir tribün ise 75 lira olarak belirlendi.

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