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        Sivas'ta midibüs ile tırın çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

        Sivas'ın Ulaş ilçesinde midibüs ile tırın çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.03.2025 - 10:46 Güncelleme: 26.03.2025 - 10:54
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        Sivas'ta midibüs ile tırın çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
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        Sivas'ın Ulaş ilçesinde midibüs ile tırın çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

        H.T. yönetimindeki 58 LB 949 midibüs, Yağdonduran Tüneli içerisinde F.O'nun kullandığı 06 CDD 675 plakalı demir yüklü tırla çarpıştı.

        Bilgi verilmesi üzerine kaza yerine sağlık, AFAD, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan 3 kişi ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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