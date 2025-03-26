Sivas'ta midibüs ile tırın çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
Sivas'ın Ulaş ilçesinde midibüs ile tırın çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Giriş: 26.03.2025 - 10:46 Güncelleme: 26.03.2025 - 10:54
Sivas'ın Ulaş ilçesinde midibüs ile tırın çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
H.T. yönetimindeki 58 LB 949 midibüs, Yağdonduran Tüneli içerisinde F.O'nun kullandığı 06 CDD 675 plakalı demir yüklü tırla çarpıştı.
Bilgi verilmesi üzerine kaza yerine sağlık, AFAD, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 3 kişi ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
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