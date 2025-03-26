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        Ulaş'ta "tekne orucu" etkinliği düzenlendi

        Sivas'ın Ulaş ilçesinde "tekne orucu" etkinliği yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.03.2025 - 15:53 Güncelleme: 26.03.2025 - 15:53
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        Ulaş'ta "tekne orucu" etkinliği düzenlendi
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        Sivas'ın Ulaş ilçesinde "tekne orucu" etkinliği yapıldı.

        Ulaş Müftülüğü 4-6 yaş Kur'an kursu öğrencilerine yönelik düzenlenen programa, Kaymakam Esad Mücahit Eskimez, İlçe Müftüsü Mehmet Zahid İçli ve veliler katıldı.

        Miniklerin sevinçlerine ortak olan Eskimez, öğrencilerin okuduğu duaları, sureleri ve ramazan manilerini dinledi.

        Programın sonunda çocuklara, Osmanlı geleneği olan diş kirası verildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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