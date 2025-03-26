Ulaş'ta "tekne orucu" etkinliği düzenlendi
Sivas'ın Ulaş ilçesinde "tekne orucu" etkinliği yapıldı.
Sivas'ın Ulaş ilçesinde "tekne orucu" etkinliği yapıldı.
Ulaş Müftülüğü 4-6 yaş Kur'an kursu öğrencilerine yönelik düzenlenen programa, Kaymakam Esad Mücahit Eskimez, İlçe Müftüsü Mehmet Zahid İçli ve veliler katıldı.
Miniklerin sevinçlerine ortak olan Eskimez, öğrencilerin okuduğu duaları, sureleri ve ramazan manilerini dinledi.
Programın sonunda çocuklara, Osmanlı geleneği olan diş kirası verildi.
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