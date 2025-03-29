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        Hafik'te iftar programı düzenlendi

        Sivas'ın Hafik ilçesinde belediye tarafından iftar programı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.03.2025 - 10:17 Güncelleme: 29.03.2025 - 10:20
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        Hafik'te iftar programı düzenlendi
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        Sivas'ın Hafik ilçesinde belediye tarafından iftar programı düzenlendi.

        Spor salonunda düzenlenen iftar programda konuşan Belediye Başkanı Habip Görler, programa katılan ilçe halkına teşekkür etti.

        Belediye hizmetlerinden bahseden Görler, "Yaklaşık 1 yıl önce yine burada bir program düzenlenmiş ve yapacağımız hizmetleri anlatmıştık. Şimdi ise verdiğimiz sözlerin yüzde 90'ını yapmanın gururunu ve onurunu yaşıyoruz." dedi.

        Programa, Hafik Kaymakamı Mürüvvet Yücel, Doğanşar Belediye Başkanı Hasan Hüseyin Karataş, AK Parti Sivas İl Başkanı Yusuf Tanrıverdi ve ilçe halkı katıldı.

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