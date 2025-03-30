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        Sivas'ta drift atan sürücüye 52 bin 368 lira ceza kesildi

        Sivas'ın Suşehri ilçesinde, drift atarak çevreyi rahatsız eden sürücüye 52 bin 368 lira ceza uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.03.2025 - 09:46 Güncelleme: 30.03.2025 - 09:46
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        Sivas'ta drift atan sürücüye 52 bin 368 lira ceza kesildi
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        Sivas'ın Suşehri ilçesinde, drift atarak çevreyi rahatsız eden sürücüye 52 bin 368 lira ceza uygulandı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Sanayi Sitesi'nde güvenlik kameralarından bir aracın drift attığını belirledi.

        Ekipler, tespit ettikleri araç sürücüsüne, Trafik Kanunu'nun ilgili maddelerinden 52 bin 368 lira ceza kesti.

        Ehliyetine 60 gün süreyle el konulan sürücünün kullandığı araç ise trafikten men edilerek otoparka çekildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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