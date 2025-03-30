Sivas'ta drift atan sürücüye 52 bin 368 lira ceza kesildi

Ekipler, tespit ettikleri araç sürücüsüne, Trafik Kanunu'nun ilgili maddelerinden 52 bin 368 lira ceza kesti.

Sivas'ın Suşehri ilçesinde, drift atarak çevreyi rahatsız eden sürücüye 52 bin 368 lira ceza uygulandı.

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