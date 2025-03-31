Şarkışla ve Ulaş'ta bayramlaşma programı düzenlendi

Sivas'ın Şarkışla ve Ulaş ilçelerinde Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı düzenlendi.

Şarkışla Belediyesinde gerçekleştirilen programa, Belediye Başkanı Kasım Gültekin, BBP İlçe Başkanı Ömer Faruk Şahbaz, muhtarlar, belediye personeli ve vatandaşlar katıldı.

Başkan Gültekin, yaptığı konuşmada, beraberlik ve kardeşlik duyguları içerisinde bir bayram geçirdiklerini belirtti.

Ulaş ilçesindeki program da belediye binasında yapıldı. Belediye Başkanı Turan İlbey, konuşmasında, ilçe halkının bayramını kutladı.

Katılımcılara teşekkür eden İlbey, "Ramazan Bayramı'nın ilçemize, ülkemize, milletimize, tüm insanlığa barış, huzur, kardeşlik ve esenlik getirmesini temenni ediyorum." dedi.

Programa, İlçe Kaymakamı Esad Mücahit Eskimez, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.