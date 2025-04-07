Sivas'ta polisler fidan dikti

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, Emniyet Müdürü Burhan Akçay ve teşkilat mensupları Polis Hatıra Ormanı'na fidan dikti.

Sivas'ta "Türk Polis Teşkilatı'nın 180. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası" dolayısıyla fidan dikildi.

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