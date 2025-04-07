Sivas'ta polisler fidan dikti
Sivas'ta "Türk Polis Teşkilatı'nın 180. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası" dolayısıyla fidan dikildi.
Sivas'ta "Türk Polis Teşkilatı'nın 180. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası" dolayısıyla fidan dikildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, Emniyet Müdürü Burhan Akçay ve teşkilat mensupları Polis Hatıra Ormanı'na fidan dikti.
Şimşek, il protokolü ve polisler toprakla buluşturdukları fidanlara can suyu verdi.
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