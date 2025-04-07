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        Sivas'ta polisler fidan dikti

        Sivas'ta "Türk Polis Teşkilatı'nın 180. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası" dolayısıyla fidan dikildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.04.2025 - 16:32 Güncelleme: 07.04.2025 - 16:32
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        Sivas'ta polisler fidan dikti
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        Sivas'ta "Türk Polis Teşkilatı'nın 180. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası" dolayısıyla fidan dikildi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, Emniyet Müdürü Burhan Akçay ve teşkilat mensupları Polis Hatıra Ormanı'na fidan dikti.

        Şimşek, il protokolü ve polisler toprakla buluşturdukları fidanlara can suyu verdi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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