Şarkışla'da Dünya Otizm Farkındalık Günü etkinliği düzenlendi
Sivas'ın Şarkışla ilçesinde Dünya Otizm Farkındalık Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.
Sivas'ın Şarkışla ilçesinde Dünya Otizm Farkındalık Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.
Şeyh Edebali Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde öğretmen ve öğrenciler tarafından düzenlenen programda, Nene Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Okul Öncesi Bölümü öğretmen ve öğrencileri gösteri gerçekleştirdi.
Programa, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ekrem Yurt, öğretmen, öğrenci ve veliler katıldı.
Etkinlik kapsamında özel eğitim öğrencileri de çeşitli oyunlar sergiledi.
Program sonunda etkinliğe katılanlara çeşitli hediyeler verildi.
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