Şarkışla'da Dünya Otizm Farkındalık Günü etkinliği düzenlendi

Şeyh Edebali Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde öğretmen ve öğrenciler tarafından düzenlenen programda, Nene Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Okul Öncesi Bölümü öğretmen ve öğrencileri gösteri gerçekleştirdi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.