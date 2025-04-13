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        Sivas'ta hayırsever iş insanı aile sağlığı merkezi yaptıracak

        Sivas'ta hayırsever iş insanı Adem Ceylan tarafından aile sağlığı merkezi yaptırılacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.04.2025 - 13:29 Güncelleme: 13.04.2025 - 13:29
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        Sivas'ta hayırsever iş insanı aile sağlığı merkezi yaptıracak
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        Sivas'ta hayırsever iş insanı Adem Ceylan tarafından aile sağlığı merkezi yaptırılacak.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Eski Sanayi Kentsel Dönüşüm alanında hayırsever iş insanı Adem Ceylan tarafından yaptırılacak aile sağlığı merkezinin protokol imza töreni düzenlendi.

        "Fatma Ceylan Aile Sağlığı Merkezi" ismini taşıyacak olan merkezin protokol imza törenine Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, İl Sağlık Müdürü Onur Mahmutoğlu ve hayırsever iş insanı Adem Ceylan katıldı.

        Şimşek, törende yaptığı konuşmada Ceylan'a teşekkür ederek, "Bu ulvi davranışından dolayı kendilerini tebrik ediyorum. Bu örnek davranışın herkese ilham olmasını diliyorum. Allah hayırlarını kabul etsin." ifadelerini kullandı.

        Ceylan ise anneleri adına yaptıracakları aile sağlığı merkezinin kente hayırlı olmasını temenni etti.

        Konuşmaların ardından protokol imzalandı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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