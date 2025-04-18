Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sivas Haberleri

        Şarkışla Kaymakamı Öztürk, öğrencilerle bir araya geldi

        ŞarkışlaKaymakamı Samet Öztürk, Aşık Veysel Meslek Yüksekokulu Bankacılık ve Maliye bölümü öğrencileriyle buluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.04.2025 - 10:25 Güncelleme: 18.04.2025 - 10:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        Şarkışla Kaymakamı Öztürk, öğrencilerle bir araya geldi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        ŞarkışlaKaymakamı Samet Öztürk, Aşık Veysel Meslek Yüksekokulu Bankacılık ve Maliye bölümü öğrencileriyle buluştu.

        Yüksekokulda düzenlenen "Tecrübe Transferi" dersi kapsamında öğrencilerle bir araya gelen Öztürk, kamu yönetimi, liderlik ve kariyer planlaması gibi konularda öğrencilere tecrübelerini aktardı.

        Öztürk, öğrencilerin sorularını yanıtlayarak, Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Nevzat Balıkçıoğlu ve akademik personellere katkılarından dolayı teşekkür etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumuyla ilgili açıklama
        Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumuyla ilgili açıklama
        Çöp konteynerinde yeni doğmuş bebek cesedi!
        Çöp konteynerinde yeni doğmuş bebek cesedi!
        Galatasaray'da hedef 6!
        Galatasaray'da hedef 6!
        17 yaşındaki sürücü öğrencilerin arasına daldı! Okul dönüşü ölüm!
        17 yaşındaki sürücü öğrencilerin arasına daldı! Okul dönüşü ölüm!
        "Artık paralı plaj yok"
        "Artık paralı plaj yok"
        Lüks çantalar gerçekten Çin'de mi üretiliyor?
        Lüks çantalar gerçekten Çin'de mi üretiliyor?
        Galatasaray Xhaka ile görüştü!
        Galatasaray Xhaka ile görüştü!
        Taşla sopayla birbirlerine girdiler! 'Aracıma çarptın' cinayeti!
        Taşla sopayla birbirlerine girdiler! 'Aracıma çarptın' cinayeti!
        Beşiktaş'ta veri skandalı!
        Beşiktaş'ta veri skandalı!
        Yaşlı kadını dövüp gasp ettiler! Zanlı çok yakını çıktı!
        Yaşlı kadını dövüp gasp ettiler! Zanlı çok yakını çıktı!
        Trump, Powell'ı gerçekten görevden alabilir mi?
        Trump, Powell'ı gerçekten görevden alabilir mi?
        Arkadaşını öldüren genç: Cinler musallat oldu!
        Arkadaşını öldüren genç: Cinler musallat oldu!
        İnsanlar neden tokalaşıyor?
        İnsanlar neden tokalaşıyor?
        Suudi Arabistan Schengen'den muaf mı tutulacak?
        Suudi Arabistan Schengen'den muaf mı tutulacak?
        Bilim dünyasının en büyük sırrı: Warmhole
        Bilim dünyasının en büyük sırrı: Warmhole
        Rusya'dan Almanya'ya "Taurus füzeleri" uyarısı
        Rusya'dan Almanya'ya "Taurus füzeleri" uyarısı
        Tekstil ve giyimde istihdam alarmı
        Tekstil ve giyimde istihdam alarmı
        Yağış yok, sıcaklıklar mevsim normali üzerinde
        Yağış yok, sıcaklıklar mevsim normali üzerinde
        Trump'ın Fed Başkan adayı Kevin Warsh mı?
        Trump'ın Fed Başkan adayı Kevin Warsh mı?
        İsrail'e Gazze'de soykırımla yargılandığı davada ek süre
        İsrail'e Gazze'de soykırımla yargılandığı davada ek süre

        Benzer Haberler

        Sivasspor, Süper Lig'de yarın Kasımpaşa'ya konuk olacak
        Sivasspor, Süper Lig'de yarın Kasımpaşa'ya konuk olacak
        Suşehri'nde 10 bin domates fidesi toprakla buluşturuldu
        Suşehri'nde 10 bin domates fidesi toprakla buluşturuldu
        Suşehri Belediye Başkanı Kayaoğlu, öğrencilerle bir araya geldi
        Suşehri Belediye Başkanı Kayaoğlu, öğrencilerle bir araya geldi
        Şarkışla'da kermes düzenlendi
        Şarkışla'da kermes düzenlendi
        Yeni aldığı motosikletiyle bariyerlere çarptığı kazada öldü
        Yeni aldığı motosikletiyle bariyerlere çarptığı kazada öldü
        Sivas'ta yeni satın aldığı motosikletiyle bariyerlere çarpan sürücü öldü
        Sivas'ta yeni satın aldığı motosikletiyle bariyerlere çarpan sürücü öldü