"Yalancının Mumu" oyunu Şarkışla'da sahnelendi
Sivas'ın Şarkışla ilçesinde, "Yalancının Mumu" adlı tiyatro oyunu üniversite öğrencileriyle buluştu.
Sivas'ın Şarkışla ilçesinde, "Yalancının Mumu" adlı tiyatro oyunu üniversite öğrencileriyle buluştu.
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Şarkışla Aşık Veysel Meslek Yüksekokulu katkıları ile Sivas Görsel Sanatlar ve Kültür Derneği Sanat Konağı işbirliğiyle Şarkışla Aşık Veysel Kültür Merkezi'nde sahnelenen oyun, izleyicilerden ilgi gördü.
Oyunu Şarkışla Aşık Veysel Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Nevzat Balıkçıoğlu ve Şarkışla Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Fatih Ertugay, öğretmenler ve çok sayıda üniversite öğrencisi izledi.
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