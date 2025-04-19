"Yalancının Mumu" oyunu Şarkışla'da sahnelendi

Oyunu Şarkışla Aşık Veysel Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Nevzat Balıkçıoğlu ve Şarkışla Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Fatih Ertugay, öğretmenler ve çok sayıda üniversite öğrencisi izledi.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Şarkışla Aşık Veysel Meslek Yüksekokulu katkıları ile Sivas Görsel Sanatlar ve Kültür Derneği Sanat Konağı işbirliğiyle Şarkışla Aşık Veysel Kültür Merkezi'nde sahnelenen oyun, izleyicilerden ilgi gördü.

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