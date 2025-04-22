Sivas'ta THM korosu konser verdi

Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezinde şef Ömer Korçum yönetiminde düzenlenen konserde, ses sanatçıları koro ve solo olarak Sivas ve Anadolu'nun çeşitli yörelerinin türkülerini seslendirdi.

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