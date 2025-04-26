Sivas'ta Devlet THM kadınlar korosu konser verdi

Konseri İl Kültür ve Turizm Müdürü Aziz Erdoğan, Koro Müdürü Davut Kaya ve çok sayıda müziksever izledi.

Konsere ilgi gösteren müzikseverler, türkülere eşlik ederek müzik dolu bir gece yaşadı.

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