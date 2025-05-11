Ulaş Kaymakamı Eskimez, köyleri ziyaret etti

Ziyaretlere, İlçe Jandarma Bölük Komutanı Teğmen Necati Altınok ve Yazı İşleri Müdürü Rabia Alıç da katıldı.

Köy sakinleriyle de bir araya gelen Eskimez, talep ve önerilerini dinledi.

Ulaş İlçe Kaymakamı Esad Mücahit Eskimez, Ovacık ve Ezentere köylerini ziyaret etti.

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