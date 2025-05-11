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        Ulaş Kaymakamı Eskimez, köyleri ziyaret etti

        Ulaş İlçe Kaymakamı Esad Mücahit Eskimez, Ovacık ve Ezentere köylerini ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.05.2025 - 12:17 Güncelleme: 11.05.2025 - 12:17
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        Ulaş Kaymakamı Eskimez, köyleri ziyaret etti
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        Ulaş İlçe Kaymakamı Esad Mücahit Eskimez, Ovacık ve Ezentere köylerini ziyaret etti.

        Köy muhtarları tarafından karşılanan Eskimez, muhtarlardan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

        Köy sakinleriyle de bir araya gelen Eskimez, talep ve önerilerini dinledi.

        Ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getiren vatandaşlar, Eskimez'e teşekkür etti.

        Ziyaretlere, İlçe Jandarma Bölük Komutanı Teğmen Necati Altınok ve Yazı İşleri Müdürü Rabia Alıç da katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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