Ulaş Kaymakamı Eskimez, köyleri ziyaret etti
Ulaş İlçe Kaymakamı Esad Mücahit Eskimez, Ovacık ve Ezentere köylerini ziyaret etti.
Ulaş İlçe Kaymakamı Esad Mücahit Eskimez, Ovacık ve Ezentere köylerini ziyaret etti.
Köy muhtarları tarafından karşılanan Eskimez, muhtarlardan çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Köy sakinleriyle de bir araya gelen Eskimez, talep ve önerilerini dinledi.
Ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getiren vatandaşlar, Eskimez'e teşekkür etti.
Ziyaretlere, İlçe Jandarma Bölük Komutanı Teğmen Necati Altınok ve Yazı İşleri Müdürü Rabia Alıç da katıldı.
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