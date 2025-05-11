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        Sivas'ta şiddetli yağışlar sele neden oldu

        Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde şiddetli yağışlar sele neden oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.05.2025 - 21:26 Güncelleme: 11.05.2025 - 21:32
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        Sivas'ta şiddetli yağışlar sele neden oldu
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        Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde şiddetli yağışlar sele neden oldu.

        Koyulhisar Belediyesinden yapılan açıklamada, ilçede etkili olan yağışların ardından Yukarı Kale Mahallesi Hacıballı ve Binek Taşı mevkisi ile bazı bölgelerde sel meydana geldi.

        Bazı hayvan barınaklarında ve yollarda hasar oluştuğu aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Hasar tespit ve temizlik çalışmaları aralıksız devam etmektedir. Olayın hemen ardından belediye ekiplerimiz hızla bölgeye intikal etmiş, vatandaşlarımızın güvenliği için gerekli müdahalelere başlanmıştır. Koyulhisar Belediyesi olarak mağduriyetlerin giderilmesi ve gerekli önlemlerin alınması adına tüm imkanlarımızla sahadayız."

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        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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