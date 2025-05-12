Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sivas Haberleri

        Sivas'ta Sosyal Güvenlik Haftası kutlandı

        Sivas'ta, Sosyal Güvenlik Haftası dolayısıyla tören düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.05.2025 - 14:36 Güncelleme: 12.05.2025 - 14:43
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sivas'ta Sosyal Güvenlik Haftası kutlandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Sivas'ta, Sosyal Güvenlik Haftası dolayısıyla tören düzenlendi.

        Atatürk Kongre Müzesi önündeki törende, SGK İl Müdürü Ahmet Kale ve kurum çalışanları, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

        Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Kale ve kurum çalışanları, Sivas Valisi Yılmaz Şimşek'i makamında ziyaret etti.

        Ziyarette konuşan Şimşek, sosyal güvenlik teşkilatının çok önemli bir görevi ifa ettiğini belirtti. Kurum çalışanlarına çalışmalarında başarılar dileyen Şimşek, Sosyal Güvenlik Haftalarını kutladı.

        Kale ise sosyal güvenliğin 86 milyona hizmet eden önemli bir kurum olduğuna dikkati çekerek, hafta boyuncu çeşitli etkinlikler ve ziyaretler gerçekleştireceklerini kaydetti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bakan Fidan'dan Putin'in teklifine ilişkin açıklama
        Bakan Fidan'dan Putin'in teklifine ilişkin açıklama
        PKK fesih kararını açıkladı! Bundan sonra ne olacak?
        PKK fesih kararını açıkladı! Bundan sonra ne olacak?
        PKK: Fesih kararı aldık!
        PKK: Fesih kararı aldık!
        Kadınıyla erkeğiyle surlar şehrinde 'Fesih halayı'
        Kadınıyla erkeğiyle surlar şehrinde 'Fesih halayı'
        Terör örgütünün kanlı tarihi
        Terör örgütünün kanlı tarihi
        Bakırhan ve Buldan: Türkiye'ye hayırlı olsun
        Bakırhan ve Buldan: Türkiye'ye hayırlı olsun
        Türkiye, terör belasından kurtuldu! Bugüne nasıl gelindi?
        Türkiye, terör belasından kurtuldu! Bugüne nasıl gelindi?
        Siyasilerden ilk açıklama: Çok önemli bir eşik aşıldı
        Siyasilerden ilk açıklama: Çok önemli bir eşik aşıldı
        AK Parti Sözcüsü Çelik: Titizlikle takip edilecek
        AK Parti Sözcüsü Çelik: Titizlikle takip edilecek
        Fenerbahçe'de yaprak dökümü: Yollar ayrılıyor
        Fenerbahçe'de yaprak dökümü: Yollar ayrılıyor
        Wanda Nara'dan çiçek kıskançlığı
        Wanda Nara'dan çiçek kıskançlığı
        'Covid aşıları kalp krizini artırdı' iddiasına yanıt
        'Covid aşıları kalp krizini artırdı' iddiasına yanıt
        Trump, Körfez turuna çıkıyor
        Trump, Körfez turuna çıkıyor
        Ancelotti'den soyunma odasında açıklama: Arda Güler...
        Ancelotti'den soyunma odasında açıklama: Arda Güler...
        ABD ile Çin arasında gümrük vergisi anlaşması
        ABD ile Çin arasında gümrük vergisi anlaşması
        Bu yıldızlar bedava!
        Bu yıldızlar bedava!
        Bir ilk gerçekleşti
        Bir ilk gerçekleşti
        'Türkiye'ye özel model' yarışı
        'Türkiye'ye özel model' yarışı
        Her 3 kişiden birinin karaciğeri tehlikede olabilir!
        Her 3 kişiden birinin karaciğeri tehlikede olabilir!
        Engelli çocuk annesine erken emeklilik
        Engelli çocuk annesine erken emeklilik

        Benzer Haberler

        Metrobüs kazasında ölen Ebru, son yolculuğuna uğurlandı
        Metrobüs kazasında ölen Ebru, son yolculuğuna uğurlandı
        Beylikdüzü'ndeki metrobüs kazasında ölen Heper'in cenazesi Sivas'ta defnedi...
        Beylikdüzü'ndeki metrobüs kazasında ölen Heper'in cenazesi Sivas'ta defnedi...
        Sivas'ta baltalı kavgada 1 kişi öldü
        Sivas'ta baltalı kavgada 1 kişi öldü
        Sivas'ta sağanak sele neden oldu
        Sivas'ta sağanak sele neden oldu
        Sivas'ta şiddetli yağışlar sele neden oldu
        Sivas'ta şiddetli yağışlar sele neden oldu
        Sivasspor-Bodrum FK maçının ardından
        Sivasspor-Bodrum FK maçının ardından