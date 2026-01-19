GÜNCELLEME - Kar ve tipi nedeniyle kapanan Sivas-Malatya kara yolu ulaşıma açıldı
Kar ve tipi nedeniyle kapanan Sivas-Malatya kara yolu, ekiplerin çalışması sonucu ulaşıma açıldı.
Kar yağışının ardından bölgede etkisini artıran tipi nedeniyle Sivas-Malatya kara yolu ulaşıma kapandı.
Ulaş ilçesinde araçların geçişine izin vermeyen ekipler, araçları ilçe girişinde bekletti.
Karla mücadele ekiplerinin çalışmasının ardından kapanan Sivas-Malatya kara yolu yeniden ulaşıma açıldı.
