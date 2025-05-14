Akıncılar'da Köylere Hizmet Götürme Birliği toplantısı yapıldı

İlçe Kaymakamı Musa Türkmen başkanlığında, Akıncılar Hükümet Konağı Konferans Salonu'nda yapılan toplantıda, köylerin mevcut durumu ve öncelikli ihtiyaçları değerlendirildi ve yıl içerisinde yapılması planlanan hizmetler görüşüldü.

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