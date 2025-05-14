Akıncılar'da Köylere Hizmet Götürme Birliği toplantısı yapıldı
Sivas'ın Akıncılar ilçesinde, Köylere Hizmet Götürme Birliği toplantısı gerçekleştirildi.
Sivas'ın Akıncılar ilçesinde, Köylere Hizmet Götürme Birliği toplantısı gerçekleştirildi.
İlçe Kaymakamı Musa Türkmen başkanlığında, Akıncılar Hükümet Konağı Konferans Salonu'nda yapılan toplantıda, köylerin mevcut durumu ve öncelikli ihtiyaçları değerlendirildi ve yıl içerisinde yapılması planlanan hizmetler görüşüldü.
Toplantıda, Köylere Hizmet Götürme Birliğine encümen üye seçimi de yapıldı.
Toplantıya, İl Genel Meclisi üyeleri, kurum amirleri ve köy muhtarları katıldı.
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