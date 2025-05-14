Şarkışla'da özel eğitim öğrencileri etkinlik düzenledi

Atatürk İlkokulunda düzenlenen etkinlikte öğrenciler tarafından folklor gösterileri ve şiir dinletileri sunuldu.

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