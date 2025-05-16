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        Sivas'ta "TEKNOFİKİR Proje" yarışmasında dereceye girenler için ödül töreni düzenlendi

        Sivas Valiliği himayesinde Milli Eğitim Müdürlüğü, Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) ile TOBB Sivas Genç Girişimciler Kurulu iş birliğinde hayata geçirilen, "TEKNOFİKİR Proje" kapsamında düzenlenen liseler arası yarışmada dereceye giren projeler için ödül töreni düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.05.2025 - 12:33 Güncelleme: 16.05.2025 - 12:54
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        Sivas'ta "TEKNOFİKİR Proje" yarışmasında dereceye girenler için ödül töreni düzenlendi
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        Sivas Valiliği himayesinde Milli Eğitim Müdürlüğü, Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) ile TOBB Sivas Genç Girişimciler Kurulu iş birliğinde hayata geçirilen, "TEKNOFİKİR Proje" kapsamında düzenlenen liseler arası yarışmada dereceye giren projeler için ödül töreni düzenlendi.

        İl Milli Eğitim Müdürlüğünün açıklamasına göre, STSO'nun konferans salonunda düzenlenen programa, Vali Yardımcısı İlhami Doğan, Milli Eğitim Müdürü Fatih Erdoğan, STSO Başkanı Zeki Özdemir, STSO Meclis Başkanı Osman Yıldırım, TOBB Sivas Genç Girişimciler Kurulu Başkanı Mustafa Hazırbulan, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

        230 proje başvurusu yapılan yarışmada jüri değerlendirmeleri sonucunda 20 proje finalist olarak belirlendi.

        Finalist öğrenci ve danışman öğretmenlere yönelik olarak, proje yazımı, iş modeli kanvası, girişimcilik, iş planı hazırlama ve sunum teknikleri gibi alanlarda jüri tarafından 5 proje ödüle layık görüldü.

        Yarışmada "Hem-stopı projesi" ile birinci olan Mustafa Kemal Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, "Mrtt projesi" ile ikinci olan Selçuk Anadolu Lisesi, "Nova projesi" ile üçüncü olan Necmettin Erbakan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, "Afet Sonrası Alan Tespiti ve Veri Toplama İçin Akıllı İHA Projesi" ile dördüncü olan Sivas Bilişim Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve "Otonom Kurtarma ve Müdahale Dron Projesi" ile beşinci olan Sivas Bilişim Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ödüllerini aldı.

        Vali Yardımcısı Doğan, Milli Eğitim Müdürü Erdoğan ve STSO Başkanı Özdemir, yarışmaya katılım sağlayan ve derece elde eden tüm öğrencileri tebrik etti.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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