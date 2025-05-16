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        Zara'da 5 bin çam fidanı dağıtıldı

        Sivas'ın Zara ilçesinde vatandaşlara ücretsiz 5 bin çam fidanı dağıtıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.05.2025 - 16:32 Güncelleme: 16.05.2025 - 16:34
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        Zara'da 5 bin çam fidanı dağıtıldı
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        Sivas'ın Zara ilçesinde vatandaşlara ücretsiz 5 bin çam fidanı dağıtıldı.

        Zara Orman İşletme Müdürlüğü tarafından Zara Mehmet Akif Ersoy Camisi avlusunda vatandaşlara ücretsiz sarı çam ve kara çam fidanı dağıtımı gerçekleştirildi.

        Ağaçlandırma seferberliğine katkıda bulunmak için fidan dağıtımı yaptıklarını belirten Zara Orman İşletme Şefi Mehmet Çirkinyılan, "Zara ilçe genelinde vatandaşlarımızın ağaçlandırma seferberliğine katkı sağlamaları amacıyla kurum olarak ücretsiz fidan dağıttık. Bu kapsamda fidanlarımızı yoğun bir ilgi içerisinde kısa sürede dağıttık. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." dedi.

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