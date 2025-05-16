Sivas ve Gaziantep'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli tutuklandı

Sivas ve Gaziantep'te eş zamanlı düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 15 şüpheliden 8'i tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde ticareti yapan, kullanan ve madde kullanımını sosyal medya aracılığıyla özendirenlere yönelik Sivas ve Gaziantep'te operasyon düzenledi.

Eş zamanlı düzenlenen operasyonda, şüphelilerin iş yeri ve evlerinde yapılan aramalarda çeşitli miktarlarda sentetik uyuşturucu, esrar, sentetik hap, 2 kuru sıkı tabanca, 21 tabanca fişeği ve 2 uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 15 zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden 8'i çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 7'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.