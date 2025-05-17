Şarkışla'da bisiklet turu düzenlendi
Sivas'ın Şarkışla ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında bisiklet turu düzenlendi.
Sivas'ın Şarkışla ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında bisiklet turu düzenlendi.
Şarkışla Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinlik, kaymakamlık binası önünden başlayıp Gençlik Merkezi'nde son buldu.
Program sonunda Gençlik Merkezi öğrencilerinin hazırladığı resim sergisinin açılışı yapıldı.
Etkinliğe, Kaymakam Samet Öztürk, Belediye Başkanı Kasım Gültekin, ilçe protokolü ve öğrenciler katıldı.
Kaymakam Öztürk, katılımcılara, emeği geçen öğrenci ve öğretmenlere teşekkür etti.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.