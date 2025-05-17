Şarkışla'da bisiklet turu düzenlendi

Kaymakam Öztürk, katılımcılara, emeği geçen öğrenci ve öğretmenlere teşekkür etti.

Şarkışla Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinlik, kaymakamlık binası önünden başlayıp Gençlik Merkezi'nde son buldu.

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