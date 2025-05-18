Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sivas Haberleri

        Sivas'ta ses yarışmasında birinci olan öğrenci ödülünü LÖSEV'e bağışladı

        Sivas'ta düzenlenen ses yarışmasında birinci olan öğrenci, kazandığı ödülü Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfına (LÖSEV) bağışladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.05.2025 - 09:30 Güncelleme: 18.05.2025 - 09:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sivas'ta ses yarışmasında birinci olan öğrenci ödülünü LÖSEV'e bağışladı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Sivas'ta düzenlenen ses yarışmasında birinci olan öğrenci, kazandığı ödülü Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfına (LÖSEV) bağışladı.

        Valilik himayesinde İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Sen Türkülerini Söyle Sivas" ortaokullar arası ses yarışmasının finali Fidan Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.

        Muzaffer Sarısözen Güzel Sanatlar Lisesi koordinesinde düzenlenen yarışmaya 42 öğrenci katıldı.

        Yarışmada Başöğretmen Atatürk Ortaokulu 8. sınıf öğrencisi Fatmanur Kaleli birinci, Gemerek İsmail Hakkı Oran Ortaokulu öğrencisi Livanur Akgül Çukur ikinci, Mustafa Taki İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Eymen Emre Ekinci ise üçüncü oldu.

        "Mağusa Limanı" türküsünü seslendirerek birinci olan Kaleli, kazandığı 5 bin lira ödülü, şehit öğretmen Şenay Aybüke Yalçın adına LÖSEV'e bağışladı.

        İl Milli Eğitim Müdürü Fatih Erdoğan, duyarlı davranışından dolayı Kaleli'yi tebrik etti.

        Başöğretmen Atatürk Ortaokulu Müdürü Enver Yıldız ise başarısından dolayı kutladığı öğrencilerin, yaptığı bağışla kendilerini daha da onurlandırdığını ve gururlandırdığını belirtti.

        Programa, Sivas Belediye Başkan Yardımcısı Ramazan Baker, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Galatasaray'da hedef 5. yıldız: İşte Buruk'un 11'i
        Galatasaray'da hedef 5. yıldız: İşte Buruk'un 11'i
        Meksika donanmasına ait gemi Brooklyn Köprüsü'ne çarptı
        Meksika donanmasına ait gemi Brooklyn Köprüsü'ne çarptı
        Marmara ve Karadeniz'de kuvvetli yağış bekleniyor!
        Marmara ve Karadeniz'de kuvvetli yağış bekleniyor!
        Trump: 5 saatte Kiev'de olurlardı
        Trump: 5 saatte Kiev'de olurlardı
        Kırıkkale'de 1 kişinin öldüğü, 3 kişinin de yaralandığı olayda 3 tutuklama
        Kırıkkale'de 1 kişinin öldüğü, 3 kişinin de yaralandığı olayda 3 tutuklama
        İspanya'dan Filistin'e destek
        İspanya'dan Filistin'e destek
        Düğün konvoyu ambulansa yol vermedi
        Düğün konvoyu ambulansa yol vermedi
        Bu adaya kadınların girmesi neden yasak?
        Bu adaya kadınların girmesi neden yasak?
        Gluten gerçekleri: Sağlık dostu mu, düşmanı mı?
        Gluten gerçekleri: Sağlık dostu mu, düşmanı mı?
        Yılmaz'dan doğalgaz keşfi açıklaması
        Yılmaz'dan doğalgaz keşfi açıklaması
        Orban: Artık yeter
        Orban: Artık yeter
        Kartalkaya yangınında iddianame! İşte istenen cezalar
        Kartalkaya yangınında iddianame! İşte istenen cezalar
        Bartın'da arazi kavgası! 3 ölü
        Bartın'da arazi kavgası! 3 ölü
        Pezeşkiyan: Tehditten korkmuyoruz
        Pezeşkiyan: Tehditten korkmuyoruz
        Prof. Dr. Celal Şengör'ün o sözlerine 2 yıl istendi
        Prof. Dr. Celal Şengör'ün o sözlerine 2 yıl istendi
        Basketbol derbisinde Fenerbahçe'den büyük fark!
        Basketbol derbisinde Fenerbahçe'den büyük fark!
        "Türkiye benim evim gibi"
        "Türkiye benim evim gibi"
        Futbolun kalbi HT Spor'da atıyor
        Futbolun kalbi HT Spor'da atıyor
        Tarladan dönen karı koca çifte 'kanlı' pusu!
        Tarladan dönen karı koca çifte 'kanlı' pusu!
        Bitlis'te ilgi gören çalışma! Tabloları canlandırdılar
        Bitlis'te ilgi gören çalışma! Tabloları canlandırdılar

        Benzer Haberler

        Gemerek'te Engelliler Haftası dolayısıyla etkinlik düzenlendi
        Gemerek'te Engelliler Haftası dolayısıyla etkinlik düzenlendi
        Sivas'ta Vagon Sahne Projesi kapsamında "Misafir" adlı oyun izleyiciyle bul...
        Sivas'ta Vagon Sahne Projesi kapsamında "Misafir" adlı oyun izleyiciyle bul...
        Sivas'ta köy yollarının standardı artıyor
        Sivas'ta köy yollarının standardı artıyor
        Milli güreşçi Ergüt, Zara ilçesini ziyaret etti
        Milli güreşçi Ergüt, Zara ilçesini ziyaret etti
        Sivas Belediye Başkanı Uzun'dan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Ba...
        Sivas Belediye Başkanı Uzun'dan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Ba...
        Sivas'ta özel eğitim öğrencileri, şiir dinletisi programı düzenledi
        Sivas'ta özel eğitim öğrencileri, şiir dinletisi programı düzenledi