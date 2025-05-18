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        Sivas Valisi Şimşek'ten 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı mesajı

        Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.05.2025 - 11:48 Güncelleme: 18.05.2025 - 11:48
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        Sivas Valisi Şimşek'ten 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı mesajı
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        Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Şimşek, mesajında, Türk milletinin kurtuluşu ve vatanın bölünmez bütünlüğü açısından önemli bir dönüm noktası olan 19 Mayıs 1919 tarihinin, milletin umutlarının yeniden yeşerdiği, bağımsızlık yolunda necip Türk milletinin azim ve kararlılığını ortaya koyduğu sürecin de başlangıcı olduğunu ifade etti.

        Bu önemli süreçte Sivas'ın Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarına 108 gün ev sahipliği yaptığını anımsatan Şimşek, şunları kaydetti:

        "4 Eylül 1919'da düzenlenen Sivas Kongresi ile milli mücadelenin ana hatları belirlenmiş ve Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerinin atıldığı ilimiz, 'Cumhuriyet Şehri' unvanı ile taçlandırılmıştır. Türk milleti, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün liderliğinde işgal devletlerine karşı birlik ve beraberlik ruhuyla ortaya koyduğu milli mücadele sonucunda bağımsızlığını ilan ederek, istiklal ve istikbalinden de asla taviz vermeyeceğini tüm dünyaya duyurmuştur. Bu doğrultuda bizlere düşen görev ise çağın gerektirdiği teknolojik gelişmelerden yararlanarak gençlerimizi okuyan, araştıran, sorgulayan, dünyayı dönüştürecek fikirler üretebilen donanımlı bireyler olarak geleceğe hazırlamaktır. Bu duygu ve düşüncelerle Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, silah arkadaşlarını ve aziz şehitlerimizi bir kez daha minnet ve şükranla yad ederken, tüm gençlerimizin bayramını en içten duygularımla kutluyorum."​​​​​​​

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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