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        Sivas'ta otomobille motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

        Sivas'ın Şarkışla ilçesinde motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.05.2025 - 19:25 Güncelleme: 19.05.2025 - 19:50
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        Sivas'ta otomobille motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
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        Sivas'ın Şarkışla ilçesinde motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

        H.İ.D. (17) idaresindeki 58 AFJ 316 plakalı motosiklet, Yıldırım Mahallesi Belkent Caddesi'nde aynı yönde seyir halinde olan F.M.Ş. (47) yönetimindeki 58 EY 220 plakalı otomobille çarpıştı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan otomobilin ve motosikletin sürücüleri, Şarkışla Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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