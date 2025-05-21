Zara'da çiftçilere tavuk ve fide dağıtıldı

Zara ilçesinde çiftçilere 5 bin tavuk ve 30 bin fide dağıtımı gerçekleştirildi.

Zara Ziraat Odası, çiftçilere dağıtılmak üzere tavuk ile domates, biber, patlıcan, çilek, karpuz ve salatalık fidesi getirdi.

Getirilen tavuk ve fidenin dağıtımı yapıldı.

Zara Ziraat Odası Başkanı Zeki Şimşek, yaptığı konuşmada, üretimi desteklemek üzere her yıl olduğu gibi bu yıl da çiftçilere uygun fiyatlı yumurta tavuğu ve fidesi getirerek, dağıtımını yaptıklarını söyledi.

İlçede kümes hayvancılığının ve tarımın gelişmesini hedeflediklerini belirten Şimşek, çiftçilerin her zaman yanında olmaya çalıştıklarını kaydetti.