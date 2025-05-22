Ulaş'ta Gençlik Haftası kutlandı

Sportif yarışmalar ve kültürel etkinliklerin yer aldığı programda, öğrenciler gençliğe armağan edilen bu özel haftanın gurur ve heyecanını yaşadı.

Ulaş Çok Programlı Anadolu Lisesi öğrencileri, okul bahçesinde Gençlik Haftası etkinlikleri kapsamında çeşitli yarışmalar ve gösteriler düzenledi.

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