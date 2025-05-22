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        Akıncılar'da Filistin'e destek kermesi düzenlendi

        Sivas'ın Akıncılar ilçesinde Türk Mutfağı Haftası etkinlikleri kapsamında Filistin'e destek kermesi gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.05.2025 - 15:24 Güncelleme: 22.05.2025 - 15:24
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        Akıncılar'da Filistin'e destek kermesi düzenlendi
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        Sivas'ın Akıncılar ilçesinde Türk Mutfağı Haftası etkinlikleri kapsamında Filistin'e destek kermesi gerçekleştirildi.

        Akıncılar İlkokulu öğrencileri tarafından düzenlenen kermese, Kaymakam Musa Türkmen, Belediye Başkanı Murat Sevinç, öğrenmenler, veliler ve vatandaşlar katıldı.

        Türkmen, Filistin'de çocukların savaşın gölgesinde çocukluğunu yaşayamadığını söyledi.

        Kermeste kültürel değerlerin yaşatıldığını belirten Türkmen, zulme karşı sessiz kalmayan öğrencilerle gurur duyduklarını ifade etti.

        Türkmen, etkinliğe katkı sağlayan öğretmen, veli ve öğrencilere teşekkür etti.

        Belediye Başkanı Murat Sevinç de kermesin hazırlanmasında emeği geçenleri kutladı.

        Kermesten elde edilecek gelirin Filistin'e bağışlanacağı belirtildi.

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