Akıncılar'da Filistin'e destek kermesi düzenlendi
Sivas'ın Akıncılar ilçesinde Türk Mutfağı Haftası etkinlikleri kapsamında Filistin'e destek kermesi gerçekleştirildi.
Sivas'ın Akıncılar ilçesinde Türk Mutfağı Haftası etkinlikleri kapsamında Filistin'e destek kermesi gerçekleştirildi.
Akıncılar İlkokulu öğrencileri tarafından düzenlenen kermese, Kaymakam Musa Türkmen, Belediye Başkanı Murat Sevinç, öğrenmenler, veliler ve vatandaşlar katıldı.
Türkmen, Filistin'de çocukların savaşın gölgesinde çocukluğunu yaşayamadığını söyledi.
Kermeste kültürel değerlerin yaşatıldığını belirten Türkmen, zulme karşı sessiz kalmayan öğrencilerle gurur duyduklarını ifade etti.
Türkmen, etkinliğe katkı sağlayan öğretmen, veli ve öğrencilere teşekkür etti.
Belediye Başkanı Murat Sevinç de kermesin hazırlanmasında emeği geçenleri kutladı.
Kermesten elde edilecek gelirin Filistin'e bağışlanacağı belirtildi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.