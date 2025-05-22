Akıncılar'da Filistin'e destek kermesi düzenlendi

Türkmen, etkinliğe katkı sağlayan öğretmen, veli ve öğrencilere teşekkür etti.

Akıncılar İlkokulu öğrencileri tarafından düzenlenen kermese, Kaymakam Musa Türkmen, Belediye Başkanı Murat Sevinç, öğrenmenler, veliler ve vatandaşlar katıldı.

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