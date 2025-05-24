Akıncılar ilçesinde çocuk festivali düzenlendi

Sivas'ın Akıncılar ilçesinde çocuk festivali gerçekleştirildi.

İl Kültür Ve Turizm Müdürlüğü ile Akıncılar Belediyesi tarafından düzenlenen festival kapsamında ortaokul ve lise öğrencileri için çeşitli spor etkinlikleri ve eğlence programları yapıldı.

Festivale, Akıncılar Kaymakamı Musa Türkmen, Belediye Başkanı Murat Sevinç ile Kültür ve Turizm Bakanlığı Daire Başkanı Sanem Arıkan katıldı.

Sevinç, ilçede 2'ncisini gerçekleştirdikleri festival kapsamında voleybol, basketbol, futbol turnuvaları ve eğlence programlar düzenlediklerini söyledi.