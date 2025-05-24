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        Zara'da arıcılık değerlendirme toplantısı düzenlendi

        Sivas'ın Zara ilçesinde 2025 sezonu öncesi arıcılık değerlendirme toplantısı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.05.2025 - 10:10 Güncelleme: 24.05.2025 - 10:10
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        Zara'da arıcılık değerlendirme toplantısı düzenlendi
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        Sivas'ın Zara ilçesinde 2025 sezonu öncesi arıcılık değerlendirme toplantısı yapıldı.

        Kaymakam Enes Emircan Buyuran, başkanlığında kaymakamlıkta düzenlenen toplantıda, köylerdeki arı kolonisi kotaları, coğrafi işaretli Zara balının piyasadaki konumu, kaliteli bal üretimi durumu, dışarıdan ilçeye gelen gezginci arıcılık için alınması gereken önlemler ve ilçe geneli koloni ve arılık sayısı konuları değerlendirildi.

        Toplantıda konuşan Buyuran, "Zara ilçemiz bal üretimiyle nam salmıştır. Bu yüzden ilçemizin önemli geçim kaynaklarının başında gelen bal üretimi konusunda arıcılık faaliyetlerine gerekli önem verilmeli, bu alanda kalite her geçen sene daha da artırılmalıdır. Arıcılık alanında tüzel, yarı tüzel kuruluşlarla arıcılarımız kolektif çalışmalar sergilemeli, pazar ağı için kooperatifleşmeye gidilmelidir." dedi.

        Buyuran, yakın zamanda arıcılık alanında ilçede ciddi bir yatırımın gerçekleşeceğini belirterek, "Oran Kalkınma Ajansında kabul gören 'Gençlerimiz Arı Gibi Çalışıyor' isimli projemiz hayata geçiriliyor. Proje uygulayıcılığını İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüzün yaptığı Zara Anadolu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi atölyelerinde Zara Belediyesi, Zara Sanayici ve İş İnsanları Derneği iştirakiyle kovan, çerçeve, arıcı maskesi ve arıcılık ürünleri imalatı yapılacak, bölgenin ihtiyacına cevap verilecek." diye konuştu.

        Toplantıya, Belediye Başkanı Fatih Çelik, Zara Ziraat Odası Başkanı Zeki Şimşek, Zara İlçesi Bal Üreticileri Birliği Başkanı Orhan Kurt ile arıcılar katıldı.

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